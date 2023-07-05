Компания Alfa Romeo показала тизер нового спорткара, премьера которого состоится летом 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alfa Romeo Фото: Alfa Romeo

Автомобиль, который станет современной интерпретацией классического спорткара Alfa Romeo 33 Stradale из 1960-х годов, получит имя 6C. Новинку выпустят ограниченным тиражом и все запланированные к производству экземпляры уже проданы.

«Этот проект — воплощение мечты, вдохновленной смелой командой, которая хотела добиться чего-то уникального», — приводит Autocar слова главы итальянского автопроизводителя Жан-Филипа Импарато. Сама подпись к тизеру модели призывает «осмеливаться мечтать».

Официальная премьера нового спорткара Alfa Romeo состоится 30 августа в фирменном музее бренда — дебют автомобиля приурочат к Гран-при Италии чемпионата мира Формулы 1, который будет проходить в последние выходные лета в Монце.

Максим Вершинин

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