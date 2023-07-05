На Кубани кредитный портфель по ипотеке за год увеличился в 1,4 раза

В Краснодарском крае кредитный портфель по ипотеке за год увеличился в 1,4 раза, превысив на 1 июня 2023 года 566 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Южном ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным ведомства, в целом по России прирост ипотечного портфеля составил 21%. В Краснодарском крае объем ипотечных ссуд, выданных за январь—май этого года, в два раза превысил сумму за такой же период 2022 года. В первые пять месяцев года банки выдавали ипотеку в среднем на сумму 4,4 млн рублей и сроком на 26 лет.

По данным Южного ГУ Банка России, средневзвешенная ставка по ипотечным займам, выданным жителям Кубани, в мае текущего года составила 7,8%. Год назад ее значение было 6%. Повышение ставки произошло в том числе за счет сокращения выдач по программе «льготной ипотеки от застройщика» по сверхнизким ставкам.

«Очень низкие, почти нулевые, ставки по кредиту по программам льготной ипотеки от застройщика достигались за счет завышения стоимости квартир — проценты по кредиту, по сути, уже были включены в стоимость квартиры. В результате новостройки стали заметно дороже готового жилья. И это несло существенные риски для заемщика. Если он захочет продать квартиру для улучшения жилищных условий, то вырученной суммы может не хватить для покрытия кредита. На вторичном рынке цены ниже»,— рассказал «Ъ-Кубань» заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

По словам эксперта, для ограничения выдачи таких кредитов и защиты людей от этой недобросовестной практики Банк России потребовал от банков с 30 мая 2023 года формировать дополнительные резервы по таким кредитам, выданным после 15 марта.

Андрей Пугачев