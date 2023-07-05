Нововоронежская АЭС успешно прошла повторную партнерскую проверку ВАО АЭС

На Нововоронежской АЭС завершилась повторная партнерская проверка (ППП) Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО* АЭС-МЦ), проводившаяся по результатам партнерской проверки 2021 года.



Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

В течение ППП представители ВАО АЭС-МЦ проверяли прогресс в решении вопросов, отображенных в областях для улучшения (ОДУ).

Для этого на протяжении недели эксперты проводили наблюдения и интервью с персоналом на всех действующих энергоблоках Нововоронежской АЭС (№4, 5, 6 и 7). Внимание было сосредоточено на таких сферах, как эффективность организационной структуры, подготовка и работа персонала, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт, методы контроля и ведения химического режима, радиационная защита и др.

«В целом результаты проверки положительные, коллеги высоко оценили текущее состояние областей для улучшений. Хочу отметить, что атмосфера была абсолютно доброжелательной. Нововоронежская АЭС очень тесно контактирует с Московским центром ВАО АЭС. Мы приветствуем любые формы взаимодействия, которые помогают совершенствовать эксплуатацию наших энергоблоков», - прокомментировал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

В качестве положительных изменений экспертами были отмечены: улучшение системы наблюдений за работой персонала, изучение опыта эксплуатации, повышение качества подготовки персонала.

«За эту неделю была проделана большая совместная работа. Мы вместе трудились над тем, чтобы итоговый документ был максимально полезен для Нововоронежской атомной станции. Подчеркиваю, что задача перед экспертами стояла не инспекторская. Главная цель мероприятия - подсказать, что и как можно улучшить, чтобы сделать производство максимально безопасным», - сказал руководитель команды повторной партнерской проверки Виктор Ливинский.

На заключительном совещании директору Нововоронежской АЭС Владимиру Поварову был вручен предварительный отчет, который будет использоваться для корректировки плана мероприятий по устранению выявленных проблем.

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