Мэр Сочи Копайгородский проверил подготовку к отопительному сезону микрорайона Мацеста

Глава города Сочи Алексей Копайгородский в ходе плановой подготовки муниципальных котельных к отопительному сезону посетил один из крупных объектов ЖКХ микрорайона Мацеста – котельную на Аллее Челтенхема. Об этом сообщает администрация города-курорта.

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Эта котельная обеспечивает горячей водой и теплом 34 многоквартирных дома, школу, детский сад и поликлинику, а также бальнеологический комплекс «Мацеста».

Как сообщает городская администрация, на объекте проходят работы по техническому перевооружению котельной и переводу ее с парового в водогрейный режим работы. Строительно-монтажные и работы по установке водогрейных котлов общей мощностью свыше 14 Гкал/час закончат к 1 сентября. Пуско-наладочные работы — непосредственно до начала отопительного сезона.

Котельная на Аллее Челтенхема построена еще в 1977 году. Все 11 километров тепловой сети осмотрены специалистами на предмет возможных неисправностей, замечаний выявлено не было.

Как отметил Алексей Копайгородский, на самой котельной проводится техническая модернизация. Она даст возможность сократить тепловые потери и обеспечить комфортную температуру в отапливаемых помещениях микрорайона вне зависимости от низких температур извне.

«Наши жители, предприятия социальной сферы и санаторно-курортной отрасли должны получать качественную услугу. Для этого регулируем качество и сроки проведения работ»,— отметил мэр Сочи.

Андрей Пугачев