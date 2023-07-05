На Кубани создадут научно-производственный центр беспилотников

К 1 сентября в Краснодарском крае разработают региональную программу создания научно-производственной площадки беспилотных авиасистем. К процессу подключат ученых. Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что край должен стать активным участником нового нацпроекта по развитию беспилотной авиации, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

«Наш регион всегда был и остается аграрным, курортным, но сегодня есть все возможности стать промышленным регионом, с акцентом на радиоэлектронику. Кроме того, Правительство РФ готовит новый национальный проект по развитию беспилотной авиации. Краснодарский край может и должен стать его активным участником»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что сейчас испытания беспилотников выходят на завершающий этап, в ходе которого нужно обозначить переход от сборки к производству электронных компонентов. Для этого и нужна концепция создания научно-производственного центра. Глава Кубани отметил, что так край поможет фронту и сформирует новую отрасль промышленности.

По словам руководителя научно-производственного предприятия по выпуску беспилотников «МВС» Александра Фомина, компания уже увеличила мощности и запустила в серийное производство 1 тыс. дронов в месяц. При необходимости предприятие может обеспечить поставки в установленные сроки.

О запуске на Кубани серийного производства беспилотников стало известно в мае 2023 года. В 2025 году власти Кубани и «МВС» планируют открыть первый в регионе ИТ-парк, который объединит бизнес-инкубатор и дата-центр ИТ-проектов, а также площадку для подготовки молодых специалистов.

Татьяна Ручкина

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