Вторичная недвижимость в Сочи за месяц подешевела почти на 2%

По итогам июня 2023 года Сочи стал лидером рейтинга России по снижению цен на жилье. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.
Фото: администрация Сочи
Как отмечают аналитики, цена одного квадрата вторичного жилья в Сочи за прошедший месяц снизилась на 1,89% и составила 231,2 тыс. руб.
Помимо Сочи, значительное сокращение стоимости жилья было замечено в Улан-Удэ — на 0,8%, до 103,9 тыс. руб. за 1 кв. м. Завершает тройку лидеров Курск, где стоимость сократилась на 0,3%, до 78 тыс. руб.
В это же время наибольший рост цен зафиксировали в Кемерово — на 2,9%, до 96,6 тыс. руб. за 1 кв. м. Вслед за ним идет Магнитогорск — на 2,6%, до 62,5 тыс. руб., а также Махачкала — на 2,9%, до 74,6 тыс. руб.