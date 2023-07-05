Вторичная недвижимость в Сочи за месяц подешевела почти на 2%

По итогам июня 2023 года Сочи стал лидером рейтинга России по снижению цен на жилье. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.

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Как отмечают аналитики, цена одного квадрата вторичного жилья в Сочи за прошедший месяц снизилась на 1,89% и составила 231,2 тыс. руб.

Помимо Сочи, значительное сокращение стоимости жилья было замечено в Улан-Удэ — на 0,8%, до 103,9 тыс. руб. за 1 кв. м. Завершает тройку лидеров Курск, где стоимость сократилась на 0,3%, до 78 тыс. руб.

В это же время наибольший рост цен зафиксировали в Кемерово — на 2,9%, до 96,6 тыс. руб. за 1 кв. м. Вслед за ним идет Магнитогорск — на 2,6%, до 62,5 тыс. руб., а также Махачкала — на 2,9%, до 74,6 тыс. руб.

Валерия Каманина