НБКИ: объем выданных нижегородцам потребкредитов превысил 29 млрд рублей

В январе-мае банки выдали жителям Нижегородской области потребительских кредитов на 29,2 млрд руб., подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель вернулся на уровень 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2022 году нижегородцам выдали только 15,9 млрд руб. кредитов за пять месяцев. Основной спад тогда пришелся на март-апрель, когда были введены экономические санкции.

«После ситуация в этом сегменте розничного кредитования в России стабилизировалась. Кроме того, несмотря на консервативную, в целом, политику, качественным заемщикам банки готовы выдавать потребкредиты со значительно более высоким средним чеком»,— рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Всего в России в январе-мае было выдано потребкредитов на 1,55 трлн руб., это на 11% меньше, чем в 2021 году. Рост по сравнению с кризисным 2022-м составил 75,9%.

Анастасия Еремина