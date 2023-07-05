В разрушенной взрывом газа многоэтажке Краснодара демонтировали поврежденные конструкции

В краснодарской многоэтажке на улице Клинической, которая была разрушена взрывом газа, завершили демонтаж поврежденных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас в доме 18 по улице Клинической вывозят строительный мусор. До конца недели планируют приступить к восстановлению дома. Работы начнутся с восстановления фасада здания, потом будут ремонтировать конструкции внутри многоквартирного дома.

«Когда восстановим геометрию квартир, займемся плитами перекрытия. В планах также полностью обновить кровлю этой многоэтажки»,— сказал замдиректора департамента строительства Александр Мадовский.

Из-за июньских дождей график демонтажных работ пришлось скорректировать. Сейчас в пункте временного размещения находится 21 человек, в том числе четверо детей. 38 жильцам дома уже выплатили около 1,2 млн руб. компенсаций.

Взрыва газа в доме на ул. Клинической, 18 произошел вечером 24 мая. Всего из дома эвакуировали 56 жителей, в результате ЧП пострадала одна женщина. По этому адресу продолжает действовать локальный режим ЧС.

О последствиях случившегося — в фотогалерее «Ъ-Кубань» «Кошмар на улице Клинической».

Татьяна Ручкина

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