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В Новороссийске ликвидирована авария на водопроводе

Утром 5 июля в Новороссийске было обнаружено серьезное повреждение магистрального водовода на углу улиц Мира и Портовой. В данный момент авария на поврежденном участке магистрального водовода устранена, сообщил МУП «Водоканал города Новороссийска» в своем Telegram.

В зону отключения водоснабжения попали более 23 тыс. человек. Воду жителям подвозили автоцистернами по заявкам. Как сообщили в ведомстве, специалисты выполнили все необходимые ремонтно-восстановительные работы для возобновления подачи воды жителям. В настоящее время производится восстановление схемы водоснабжения.

Андрей Пугачев

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