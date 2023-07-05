Виновником смертельного ДТП в Севастополе стал военный грузовик

В Севастополе на площади Захарова произошло ДТП с военным грузовиком, в результате которого один человек погиб, а также пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщил в своем Telegram-канале замгубернатора — председатель правительства Севастополя Александр Кулагин, который находится на месте по поручению губернатора региона.

«Женщина в состоянии средней тяжести, без каких-либо жизнеугрожающих симптомов. Ребенок с ушибами позвоночника. Проводятся дополнительные обследования»,— отметил Александр Кулагин.

По его словам, всего повреждено восемь автомобилей. Власти оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Ведутся следственные мероприятия.

Грузовик «Урал», предположительно с отказавшими тормозами, не смог остановиться на спуске у кинотеатра «Моряк» и въехал в припаркованные машины. После этого большегруз задел неработающий троллейбус и сбил мужчину, проезжавшего в это время по площади на электросамокате.

Татьяна Ручкина

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