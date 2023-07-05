В экосистеме «Балтийского лизинга» появился новый сервис «Топливная программа»

ООО «Балтийский лизинг» расширяет экосистему* и запускает «Топливную программу». Воспользоваться всеми преимуществами нового сервиса может любой клиент компании в каждом из 79 филиалов «Балтийского лизинга».

«Топливная программа» позволяет оптимизировать затраты на приобретение топлива за счет отсрочки платежа до 30 дней. Держатели карт также получают возможность возмещать НДС 20% от суммы расходов на топливо.

Особое преимущество программы — это география покрытия проекта: воспользоваться топливной картой «Балтийского лизинга» можно более чем на 6000 АЗС по всей России, причем не только на крупных федеральных трассах, но и на малопопулярных дорогах с низким трафиком.

«В последние годы мы видим, как трансформируется российский рынок и компании все больше обрастают экосистемами. «Балтийский лизинг» наряду с другими компаниями из различных сфер, работающих с клиентами, понимает, что клиенту зачастую недостаточно получить только финансирование для приобретения автотранспорта и спецтехники, мы должны предложить ему и широкий круг услуг для комфортной эксплуатации имущества. Именно такую стратегию еще несколько лет назад выбрал для себя «Балтийский лизинг» и продолжает уверенно развивать ее. «Топливная программа» станет важной частью нашей экосистемы, которую мы сегодня предлагаем клиентам для удобного и оперативного ведения бизнеса», — рассказал руководитель направления по развитию нефинансовых сервисов ООО «Балтийский лизинг» Дмитрий Павлюк.

Отметим, в рамках топливной программы карты оформляются бесплатно. Узнать подробности можно по телефону единого контактного центра «Балтийского лизинга» 8 800 222 0 555 либо у вашего персонального менеджера.

*Экосистема — набор собственных или партнерских сервисов, объединенных вокруг компании. Экосистема «Балтийского лизинга» предоставляет клиентам комплекс различных сервисов, необходимых для повседневной эксплуатации автопарка и спецтехники. Справка. Группа компаний «Балтийский лизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний России. Занимает шестое место в отраслевом рэнкинге агентства «Эксперт РА» по итогам 2022 года. Компания образована в 1990 году. Основная сфера деятельности — предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 79 подразделений по всей России. По данным на 1 января 2023 года, объем лизингового портфеля составил 164 млрд рублей. «Эксперт РА» присвоил компании «Балтийский лизинг» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.baltlease.ru

ООО "Балтийский лизинг"