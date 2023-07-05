Для выставки «Иннопром» разработали мобильное приложение

Мобильное приложение для международной промышленной выставки «Иннопром» впервые будет работать во время проведения мероприятия, сообщили в пресс-службе «Иннопрома». В его функционал входит план-схема выставки, деловая программа, возможность назначать встречи с другими участниками выставки, обмениваться контактами с помощью персональной электронной визитки, иметь электронный билет.

Промышленная выставка «Иннопром» пройдет МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 10 по 13 июля. Главная тема — «Устойчивое производство: стратегии обновления». В 2022 году выставку посетили более 36 тыс. человек.

Ксения Лысенко

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