Обстреляно село в Валуйском округе Белгородской области; повреждены четыре дома, ФАП и ДК

Украинские силовики обстреляли село Карабаново Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждено четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и кровля, а также заборы. Также повреждены два социальных объекта: ФАП и ДК»,— рассказал глава региона.

Оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход продолжается.

Утром 5 июля под обстрел попал райцентр Валуйки. Ранена женщина, повреждены несколько домовладений и автомобилей.

Что происходит в Черноземье 5 июля в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин