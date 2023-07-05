В Верхней Пышме погиб директор завода «Пластблок»

В Верхней Пышме (Свердловская область) погиб директор завода «Пластблок» Сергей Лухманов. Как сообщили «Ъ-Урал» представители завода, директора не стало 3 июля, по их словам, ЧП случилось за пределами предприятия.

По данным портала Е1, Сергея Лухманова застрелили в его рабочем кабинете. «Просто зашел на территорию завода, поднялся к директору и застрелил его. Там проход свободный. Спасти не удалось. Убийца сбежал»,— цитирует издание местного жителя. По данным представителей предприятия прощание пройдет 6 июля, на Верхнепышминском кладбище, в храме Александра Невского.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, Сергей Лухманов был учредителем ТД «Пластблок». Являлся директором и учредителем ООО «П - С - К». Завод «Пластоблок» производит строительные и утеплительные материалы.

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