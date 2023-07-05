Жительница Геленджика погибла при пожаре в хозпостройке

В поселке Архипо-Осиповка при пожаре в хозяйственной постройке погибла женщина. Следователи организовали проверку, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Вечером 4 июля 2023 года 51-летняя женщина находилась с мужчиной в хозпостройке на улице Ленина, предназначенной в том числе для временного проживания. В какой-то момент в строении вспыхнул пожар. Очевидцы вызвали на место пожарную службу. После локализации пожара в помещении нашли тело женщины. Мужчина не пострадал.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, о пожаре очевидцы сообщили в ведомство в 18:19. Через шесть минут на место уже прибыли первые подразделения спасателей. В 18:44 пожар локализовали на площади 64 кв. м, через 14 минут его ликвидировали. В тушении участвовали 11 человек и три единицы техники.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины пожара, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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