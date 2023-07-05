Краснодарский мусорный полигон к концу 2024 года будет ликвидирован

Краснодарский полигон твердых коммунальных отходов, на котором сейчас идут работы по рекультивации, к концу 2024 года должен быть полностью ликвидирован. Об этом сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото из Telegram Вячеслава Шапошникова Фото: фото из Telegram Вячеслава Шапошникова

Сегодня представители министерства, администрации Краснодара и ЗСК проконтролировали, как идут мероприятия по рекультивации полигона.

Краснодарский мусорный полигон находится в промышленной зоне поселка Кирпичного на улице Нагорной.

Как написал в своем Telegram-канале господин Шапошник, работы идут по намеченному плану в соответствии с графиком. После того как полигон ликвидируют, эту территорию можно будет использовать для практических нужд.

Как пояснили «Ъ-Кубань» в министерстве ТЭК и ЖКХ, завершение рекультивации предусматривает биологический этап, в ходе которого на этом месте будут высажены растения.

Михаил Волкодав

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