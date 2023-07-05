Прохладу на Кубань к выходным принесут дожди

Парящую жару, которая стоит на Кубани с начала недели, сменят дожди, после которых температура воздуха с нынешних +39 в тени опустится до +30 градусов Цельсия. Об этом сообщает Краснодарский гидрометцентр.
Фото: alex_intenso
До конца рабочей недели господство над синоптической ситуацией на Кубани будет удерживать обширная зона повышенного атмосферного давления с характерной малооблачной и жаркой погодой. К выходным влияние окажут приближающиеся фронтальные разделы циклона, которые вызовут долгожданные дожди и грозы, говорится в сообщении.
Синоптики считают, что дожди понизят температуру воздуха до +30 градусов Цельсия, а в горах — до +24.
При этом в отдельных районах края они прогнозируют сильные дожди.
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