Прохладу на Кубань к выходным принесут дожди

Парящую жару, которая стоит на Кубани с начала недели, сменят дожди, после которых температура воздуха с нынешних +39 в тени опустится до +30 градусов Цельсия. Об этом сообщает Краснодарский гидрометцентр.

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До конца рабочей недели господство над синоптической ситуацией на Кубани будет удерживать обширная зона повышенного атмосферного давления с характерной малооблачной и жаркой погодой. К выходным влияние окажут приближающиеся фронтальные разделы циклона, которые вызовут долгожданные дожди и грозы, говорится в сообщении.

Синоптики считают, что дожди понизят температуру воздуха до +30 градусов Цельсия, а в горах — до +24.

При этом в отдельных районах края они прогнозируют сильные дожди.

Михаил Волкодав

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