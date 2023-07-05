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Александру Моору представили трех кандидатов на должность губернатора Ямала

Ямальское отделение партии «Единая Россия» представило губернатору Тюменской области Александру Моору на согласование список кандидатов на должность главы Ямала. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал секретарь регионального отделения партии Алексей Ситников.

В списке действующий губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, директор ГТРК «Вектор», председатель думы Губкинского Ольга Пескова, депутат Госдумы Дмитрий Погорелый.

Ранее Владимир Путин поддержал главу Ямала Дмитрия Артюхова в его намерении вновь баллотироваться на новый губернаторский срок. Срок полномочий господина Артюхова на посту главы региона истекает осенью этого года.

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