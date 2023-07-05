По Белгородской области за сутки ударили 176 снарядов, мин и взрывных устройств с беспилотников

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал статистику украинских ударов по региону за минувшие сутки. Из данных следует, что под удары попали семь районов и округов:

в Белгородском районе девять артиллерийских снарядов и одно взрывное устройство с беспилотника попали по Журавлевке, десять снарядов и три устройства — по Наумовке, семь снарядов — по Красному Хутору, три — по Устинке. Пять раз удары с беспилотников наносили по Щетиновке; в Бочковке БПЛА был сбит. Пострадавших и разрушений нет;

девять артиллерийских снарядов и одно взрывное устройство с беспилотника попали по Журавлевке, десять снарядов и три устройства — по Наумовке, семь снарядов — по Красному Хутору, три — по Устинке. Пять раз удары с беспилотников наносили по Щетиновке; в Бочковке БПЛА был сбит. Пострадавших и разрушений нет; в Борисовском районе 17 попаданий из миномета и три удара с БПЛА пришлись по селу Богун-Городок. Пострадавших и разрушений нет;

17 попаданий из миномета и три удара с БПЛА пришлись по селу Богун-Городок. Пострадавших и разрушений нет; в Валуйском округе уже 5 июля по частному сектору выпустили 12 реактивных снарядов, «три цели и один беспилотник» сбиты на подлете к городу. Одна женщина получила осколочные ранения. Повреждены девять домовладений и семь транспортных средств;

уже 5 июля по частному сектору выпустили 12 реактивных снарядов, «три цели и один беспилотник» сбиты на подлете к городу. Одна женщина получила осколочные ранения. Повреждены девять домовладений и семь транспортных средств; в Волоконовском районе 30 попаданий из миномета и танка пришлись по окраине хутора Старый;

30 попаданий из миномета и танка пришлись по окраине хутора Старый; в Грайворонском округе шесть артиллерийских мин попали по Новостроевке-Второй (поврежден частный дом и линии электро- и газоснабжения), 14 артиллерийских мин и снарядов — по окраине Дроновки, одно взрывное устройство сброшено в неизвестном месте на территории округа (поврежден «инфраструктурный объект связи», нарушено электроснабжение);

шесть артиллерийских мин попали по Новостроевке-Второй (поврежден частный дом и линии электро- и газоснабжения), 14 артиллерийских мин и снарядов — по окраине Дроновки, одно взрывное устройство сброшено в неизвестном месте на территории округа (поврежден «инфраструктурный объект связи», нарушено электроснабжение); в Краснояружском районе девять снарядов попало по окраине поселка Прилесье; в лесу возле села Теребрено с БПЛА сброшены два взрывных устройства. Три попадания из артиллерии зафиксированы на окраинах сел Староселье и Теребрено; по Староселью также выпущены три артиллерийские мины. Пострадавших и разрушений нет;

девять снарядов попало по окраине поселка Прилесье; в лесу возле села Теребрено с БПЛА сброшены два взрывных устройства. Три попадания из артиллерии зафиксированы на окраинах сел Староселье и Теребрено; по Староселью также выпущены три артиллерийские мины. Пострадавших и разрушений нет; в Шебекинском округе по хутору Бондаренков выпущено девять артиллерийских мин, по селу Середа — три. Погранпункт «Шебекино» обстрелян из миномета (две мины) и гранатомета (24 выстрела). Шесть снарядов попале по Графовке, два — по Коровину. Пострадавших и разрушений нет.

Сутками ранее по территории Белгородской области попали не менее 128 мин, снарядов и взрывных устройств с беспилотников.

Что происходит в Черноземье 5 июля в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Иван Шаталов, Олег Мухин