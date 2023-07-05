Рождаемость в Нижегородской области снизилась на 4% в первом полугодии

В первом полугодии 2023 года в Нижегородской области родилось 11,4 тыс. детей. Это на 3,8% меньше, чем в январе-июне прошлого года, сообщила руководительница регионального управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Ольга Краснова на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководительница главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Нижегородской области Ольга Краснова на пресс-конференции

Фото: Елена Ковалева, Коммерсантъ Руководительница главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Нижегородской области Ольга Краснова на пресс-конференции

Фото: Елена Ковалева, Коммерсантъ

За шесть месяцев в области было заключено 7,4 тыс. браков (+1,5% к первому полугодию 2022 года), зарегистрировано 6,2 тыс. разводов — показатель остался на уровне прошлого года.

Ранее правительство Нижегородской области утвердило краткосрочную программу повышения рождаемости. По расчетам властей, в 2023–2025 годах в регионе должно родиться 67,1 тыс. детей благодаря механизмам поддержки семей.

Подробнее — в материале «Ъ-Приволжье» «В надежде на демографический рывок».

Елена Ковалева