В Краснодаре снесут заброшенный рынок за цветочными часами

В Краснодаре снесут заброшенные объекты за цветочными часами. Такое поручение дал глава города Евгений Наумов во время объезда города. В будущем на этой территории может появиться сквер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Это кошмар… Это муниципальная земля, и использовать ее будем с пользой для горожан. Проработаем вопрос создания здесь сквера… Для начала освободим территорию от жутких павильонов»,— сказал господин Наумов.

Заместитель главы города Илья Павлов отметил, что на территории за часами ранее находились рыночные павильоны, позже объекты перешли в собственность города. В ближайшее время их спишут из реестра муниципальной собственности для дальнейшего сноса.

Наталья Решетняк

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