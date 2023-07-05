Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Основная доля объектов сконцентрирована на вторичном рынке»

Светлана Бардина — о квартирах от 100 млн руб.

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о столичном рынке жилья высокой ценовой категории.

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

В сегменте жилой недвижимости московского региона найдется вариант, пожалуй, подходящий под любой запрос и бюджет: от компактных студий в Новой Москве, до просторных пентхаусов в Центральном округе. Разные предложения можно найти и в строящихся домах, и в готовых, и даже в исторических объектах.

В секторе квартир и апартаментов, стоимость которых превышает отметку в 100 млн руб., довольно широкий выбор. В Москве, в старых ее границах, в реализацию заявлено около 5,6 тыс. лотов этой ценовой категории, посчитали аналитики компании Skolkovo Realty.

Основная доля предложения среди объектов стоимостью от 100 млн руб. сконцентрирована на вторичном рынке — более 75%. Это почти 4,35 тыс. квартир и апартаментов от собственников.

По данным брокеров, за год — с июня 2022 года по июнь 2023 года — в целом количество продаваемых в Москве объектов недвижимости стоимостью дороже 100 млн рублей выросло почти на 6,5% или на 346 объектов.

Но при этом вторичный рынок показал снижение — минус 3% или 127 объектов. А на первичном рынке Москвы, напротив, зафиксирован существенный рост числа предложений с указанным ценником. Сейчас в этой категории продается 1,34 тыс. объектов, что на 54% больше, чем в июне 2022 года. В абсолютных цифрах рост составил 473 объекта.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...