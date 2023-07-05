«Основная доля объектов сконцентрирована на вторичном рынке»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о столичном рынке жилья высокой ценовой категории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

В сегменте жилой недвижимости московского региона найдется вариант, пожалуй, подходящий под любой запрос и бюджет: от компактных студий в Новой Москве, до просторных пентхаусов в Центральном округе. Разные предложения можно найти и в строящихся домах, и в готовых, и даже в исторических объектах.

В секторе квартир и апартаментов, стоимость которых превышает отметку в 100 млн руб., довольно широкий выбор. В Москве, в старых ее границах, в реализацию заявлено около 5,6 тыс. лотов этой ценовой категории, посчитали аналитики компании Skolkovo Realty.

Основная доля предложения среди объектов стоимостью от 100 млн руб. сконцентрирована на вторичном рынке — более 75%. Это почти 4,35 тыс. квартир и апартаментов от собственников.

По данным брокеров, за год — с июня 2022 года по июнь 2023 года — в целом количество продаваемых в Москве объектов недвижимости стоимостью дороже 100 млн рублей выросло почти на 6,5% или на 346 объектов.

Но при этом вторичный рынок показал снижение — минус 3% или 127 объектов. А на первичном рынке Москвы, напротив, зафиксирован существенный рост числа предложений с указанным ценником. Сейчас в этой категории продается 1,34 тыс. объектов, что на 54% больше, чем в июне 2022 года. В абсолютных цифрах рост составил 473 объекта.