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«Она перевернула XVIII век России с ног на голову»

Петр Воронков — о княгине Екатерине Дашковой

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о достижениях и характере сподвижницы Екатерины II.

Фото: Общественное достояние / Музей Хиллвуд

Фото: Общественное достояние / Музей Хиллвуд

Большая Никитская, 13 сегодня — дом княгини Екатерины Дашковой. Это она перевернула XVIII век России с ног на голову. Дама добилась таких головокружительных высот, что большинству мужчин и близко не снились. В 19 лет она устроила государственный переворот и ни много ни мало возвела на престол Екатерину II. А в 40 лет возглавила российскую Императорскую академию наук. По свидетельству Екатерины Великой, она была и аптекарем, и доктором, и плотником, и купцом, и судьей. Могла остановить постановку в театре и начать учить актеров, как правильно играть роли. Все, за что она ни бралась, получалось блестяще.

В путешествиях по Европе она тесно сошлась с великими умами эпохи — Дени Дидро, Вольтером, Жан-Жаком Руссо. Приводила их в восторг своими неожиданными порой суждениями. Была к тому же вспыльчива до крайности — в Лондоне вызвала на дуэль герцогиню Фоксон. Дело случилось в российском представительстве. Дашковой показалось, что собеседница неуважительно отозвалась о России. Вызов последовал незамедлительно. Интересно, что по моде тех времен женщины часто дуэлировали, распустив корсеты, обнаженными по пояс, дабы наряд не сковывал движения. Шпага противницы до крови оцарапала плечо Дашковой, и поединок был остановлен. Но, конечно, это была не единственная ее дуэль. Свою правоту она готова была отстаивать с оружием даже перед мужчинами. В те времена возможно было и такое.

Среди прочего мы обязаны Дашковой буквой «ё» в русском алфавите. Именно она ее придумала, недовольная тем, что произносим мы один звук, например, ёлка, а пишем два — иолка. Раньше было так. Кстати, новая буква приживалась долго, возможно, потому, что перо при ее написании приходилось отрывать от бумаги. Первым словом, напечатанным с буквой «ё», было слово «всё». Активно использовать букву стал наш историк Карамзин. Поэтому многие считают, что он ее изобрел. Однако это не верно.

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