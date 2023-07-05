Депутат Алексей Вихарев отправил квадрокоптер для артиллерии в СВО

Глава медицинской фракции городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев передал высокоточный квадрокоптер дивизиону артиллеристов в зоне специальной военной операции (СВО), сообщила пресс-служба депутата.

«Парни попросили приобрести для них квадрокоптер Mavik 3T с тепловизором. Это устройство способно работать на расстоянии 15 км, а его максимальное полетное время составляет 45 минут. Верю, что любая посильная помощь СВО приближает скорейшее возвращение бойцов домой»,— рассказал Алексей Вихарев. Как объяснил командир батареи Максим Бестфатер, с помощью устройства разведка может вести ночное наблюдение и корректировать огонь.

В мае Алексей Вихарев уже передал необходимое снаряжение для участников военных действий. В посылку вошли шлемы, консервированная каша с мясом, тенты на машины «Урал», строительные скобы, колуны и кувалды, домкрат, масло для дизельных двигателей, оружейное масло, а также моющие средства. Артиллеристы тогда также получили квадрокоптер.

Всего депутат потратил на помощь военным на СВО и в центрах подготовки более 37 млн руб.

Вчера сообщалось, что уральская компания «ФОРЭС» определила участников специальной военной операции, которые получат выплаты за уничтоженные танки Leopard немецкого производства. По данным пресс-службы компании, 5 млн руб. получит экипаж ударно-разведывательного вертолета, который первым поразил иностранную технику в ходе боевого задания. Еще 2 млн руб. достанется военным за второй уничтоженный танк. Вознаграждение за последовавшие единицы тяжелой техники составляет 500 тыс. руб.

Ирина Пичурина

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