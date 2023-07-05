Игорная зона «Красная Поляна» выплатила 808 млн рублей налогов с начала года

За прошедшие шесть месяцев 2022 года сумма выплаченных налогов на доход от деятельности игорной зоны «Красная Поляна» в Сочи составила 807,9 млн руб. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Домейн» Фото: ООО «Домейн»

Годом ранее кластер направил 745,9 млн руб. налогов за аналогичный период. В общей сложности игорные зоны в РФ с начала года перечислили в качестве налогов 1,2 млрд руб., что на 17% больше, чем за перовое полугодие 2022 года. Рост показателя, по мнению господина Анфиногенова, связан с работой игорных заведений по формированию нового имиджа.

«Новая стратегия развития игорных зон отлично себя показала. Частью этого плана стала эффективная интеграция в туристический рынок с целью развития его событийной составляющей. Это стало верным шагом для российских казино»,— говорится в сообщении.

Рост также обеспечивает усиление области неигровых доходов. На площадках российских казино проводят концерты звезд, спортивные события, гастрономические мероприятия.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram