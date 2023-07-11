Денис Буцаев, генеральный директор ППК РЭО:

Нейросети помогают автоматизировать и оптимизировать процессы во многих отраслях, обращение с отходами не исключение. РЭО создает цифровую экосистему из порядка восьми IT-продуктов, в том числе для организации эффективного взаимодействия объектов инфраструктуры, федеральных и региональных органов власти, регоператоров и других участников рынка. Нейросети также займут свою нишу в этой экосистеме: мы уже обучаем их, тестируем, смотрим, какие задачи можно решать с их помощью без участия человека. Результаты пилотных проектов с привлечением нейросетей будут понятны позже.