Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Денис Буцаев, генеральный директор ППК РЭО:

Нейросети помогают автоматизировать и оптимизировать процессы во многих отраслях, обращение с отходами не исключение. РЭО создает цифровую экосистему из порядка восьми IT-продуктов, в том числе для организации эффективного взаимодействия объектов инфраструктуры, федеральных и региональных органов власти, регоператоров и других участников рынка. Нейросети также займут свою нишу в этой экосистеме: мы уже обучаем их, тестируем, смотрим, какие задачи можно решать с их помощью без участия человека. Результаты пилотных проектов с привлечением нейросетей будут понятны позже.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...