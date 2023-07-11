Наиболее перспективные акции российских компаний

Компания-эмитент Инвестиционная идея Инвесткомпания, включившая бумагу в число наиболее перспективных Потенциал роста в 2023 году (%) Основные риски, на которые стоит обратить внимание Сургутнефтегаз, ап На горизонет 2-3 лет при существенном ослаблении рубля валютные запасы компании позволят генерировать высокую дивидендную доходность Алор 36,0 Непрозрачная для рынка отчетность компании ВТБ Худшее для ВТБ, судя по всему, осталось позади, история с допэмиссиями также завершилась Финам 26,5 Возможное новое ухудшение ситуации в российской экономике Globaltrans Рост грузооборота на сети РЖД на фоне переориентации торговли с Запада на Восток, наличие долгосрочных сервисных контрактов с крупными российскими компаниями, низкая долговая нагрузка, высокая операционная эффективность, , отличные результаты за прошлый год Финам 21 Кипрская регистрация и отсутствие технической возможности возобновить дивидендные выплаты и бай-бэк Цифра брокер 14 Сбербанк Сильная отчетность, высокие дивиденды, новая стратегия Алор 14,3 Ужесточение регулирования, замедление экономики, ухудшение качества заемщиков Альфа-Капитал н/у НОВАТЭК Переориентация СПГ в страны Азии, за 1кв2023 экспорт вырос на 60%, стабильно платит дивиденды Цифра брокер 13 В условиях санкций реализация ключевых проектов может затянуться. Снижение экономической активности Китая и Азии Финам 9,2 Полюс Высокие дивиденды, высокие цены на золото, повышенный спрос на драгметалл со строны мировых ЦБ Цифра брокер 10 Попадание под санкции: влияние на операционный бизнес, возможность выпалчивать дивиденды, зависимость от иностранных поставщиков оборудования Альфа-Капитал н/у Группа Позитив Бенефициар ухода западных конкурентов Алор 8,4 Дэскалация конфликта на Украине может привести к либерализации российского рынка ИТ Совкомфлот Бенефициар высокой ставки фрахта и перестройки логистических маршрутов в Азиатско-Тихоокеанский регион Алор 7,8 Ставки фрахта могут снизиться по мере деэсколации конфликта на Украине Х5 Успешно переложили издержки на потребителя, активный органический рост, цикл инвестиций в IT завершен, ожидаемая доходность свободного денежного потока - до 20% Цифра брокер 6 Голландская юрисдикция компании не позволяет выпалчивать дивиденды, снижение покупательской способности населения Альфа-Капитал н/у РусГидро Реформа по включению ДФО во 2-ю ЦЗ должна снизить убытки компании в регионе до минимума, что повысит финансовую эффективность холдинга Финам 5,1 Возможная невыгодная продажа сетей в ДФО, растущий долг и капитальная нагрузка, цены на топливный уголь ММК Больше других ориентирована на внутренний рынок, максимальный бенефициар снижения цен на уголь в РФ. Максимальный дисконт к аналогам Альфа-Капитал н/у Риск невозврата к дивидендным выпавлтам и отсуутсвие раскрытия информации МТС фундаментально стабильный бизнес с точками дополнительного роста экосистемы (банк, сервисы) Альфа-Капитал н/у Ограниченный рост основного бизнеса в РФ, для монетизации экосистемы может потребоваться время НЛМК В отсутствие санкций может существенно увеличить экспортные поставки Альфа-Капитал н/у Риск невозврата к дивидендным выпавлтам и отсуутсвие раскрытия информации, санкционный риск Татнефть Единственная из компаний сектора, раскрывающая полную отчетность по МСФО, самый высокий темп роста добычи и переработки Альфа-Капитал н/у Снижение цены на нефть и укрепление рубля, налоговое регулирование ЛУКОЙЛ Наиболее эффективная частная нефтекомпания в России, дивидендные выплаты традиционно выше по сравнению с госкомпаниями (100% FCF) Альфа-Капитал н/у Цены на нефть, налоговое регулирование