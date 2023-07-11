Наиболее перспективные акции российских компаний

|Сургутнефтегаз, ап
|На горизонет 2-3 лет при существенном ослаблении рубля валютные запасы компании позволят генерировать высокую дивидендную доходность
|Алор
|36,0
|Непрозрачная для рынка отчетность компании
|ВТБ
|Худшее для ВТБ, судя по всему, осталось позади, история с допэмиссиями также завершилась
|Финам
|26,5
|Возможное новое ухудшение ситуации в российской экономике
|Globaltrans
|Рост грузооборота на сети РЖД на фоне переориентации торговли с Запада на Восток, наличие долгосрочных сервисных контрактов с крупными российскими компаниями, низкая долговая нагрузка, высокая операционная эффективность, , отличные результаты за прошлый год
|Финам
|21
|Кипрская регистрация и отсутствие технической возможности возобновить дивидендные выплаты и бай-бэк
|Цифра брокер
|14
|Сбербанк
|Сильная отчетность, высокие дивиденды, новая стратегия
|Алор
|14,3
|Ужесточение регулирования, замедление экономики, ухудшение качества заемщиков
|Альфа-Капитал
|н/у
|НОВАТЭК
|Переориентация СПГ в страны Азии, за 1кв2023 экспорт вырос на 60%, стабильно платит дивиденды
|Цифра брокер
|13
|В условиях санкций реализация ключевых проектов может затянуться. Снижение экономической активности Китая и Азии
|Финам
|9,2
|Полюс
|Высокие дивиденды, высокие цены на золото, повышенный спрос на драгметалл со строны мировых ЦБ
|Цифра брокер
|10
|Попадание под санкции: влияние на операционный бизнес, возможность выпалчивать дивиденды, зависимость от иностранных поставщиков оборудования
|Альфа-Капитал
|н/у
|Группа Позитив
|Бенефициар ухода западных конкурентов
|Алор
|8,4
|Дэскалация конфликта на Украине может привести к либерализации российского рынка ИТ
|Совкомфлот
|Бенефициар высокой ставки фрахта и перестройки логистических маршрутов в Азиатско-Тихоокеанский регион
|Алор
|7,8
|Ставки фрахта могут снизиться по мере деэсколации конфликта на Украине
|Х5
|Успешно переложили издержки на потребителя, активный органический рост, цикл инвестиций в IT завершен, ожидаемая доходность свободного денежного потока - до 20%
|Цифра брокер
|6
|Голландская юрисдикция компании не позволяет выпалчивать дивиденды, снижение покупательской способности населения
|Альфа-Капитал
|н/у
|РусГидро
|Реформа по включению ДФО во 2-ю ЦЗ должна снизить убытки компании в регионе до минимума, что повысит финансовую эффективность холдинга
|Финам
|5,1
|Возможная невыгодная продажа сетей в ДФО, растущий долг и капитальная нагрузка, цены на топливный уголь
|ММК
|Больше других ориентирована на внутренний рынок, максимальный бенефициар снижения цен на уголь в РФ. Максимальный дисконт к аналогам
|Альфа-Капитал
|н/у
|Риск невозврата к дивидендным выпавлтам и отсуутсвие раскрытия информации
|МТС
|фундаментально стабильный бизнес с точками дополнительного роста экосистемы (банк, сервисы)
|Альфа-Капитал
|н/у
|Ограниченный рост основного бизнеса в РФ, для монетизации экосистемы может потребоваться время
|НЛМК
|В отсутствие санкций может существенно увеличить экспортные поставки
|Альфа-Капитал
|н/у
|Риск невозврата к дивидендным выпавлтам и отсуутсвие раскрытия информации, санкционный риск
|Татнефть
|Единственная из компаний сектора, раскрывающая полную отчетность по МСФО, самый высокий темп роста добычи и переработки
|Альфа-Капитал
|н/у
|Снижение цены на нефть и укрепление рубля, налоговое регулирование
|ЛУКОЙЛ
|Наиболее эффективная частная нефтекомпания в России, дивидендные выплаты традиционно выше по сравнению с госкомпаниями (100% FCF)
|Альфа-Капитал
|н/у
|Цены на нефть, налоговое регулирование