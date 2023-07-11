Исторический рекорд

По оценкам британской компании Janus Henderson, под управлением которой находятся активы на $310 млрд, суммарный объем выкупленных акций топ-1200 мировых компаний по итогам 2022 года составил рекордные $1,31 трлн. Это на 22% выше, чем в 2021 году, когда был установлен предыдущий исторический максимум. Основной вклад в прирост показателя внесли компании нефтяной отрасли, которые по итогам минувшего года выкупили свои собственные акции на сумму $135 млрд, что более чем в четыре раза больше показателя за 2021 год. «Почти все эти денежные средства нефтяного сектора были потрачены компаниями в Северной Америке, Великобритании и в меньшей степени в Европе»,— отмечается в обзоре Janus Henderson.

Популярность обратного выкупа акций у компаний растет уже не первый год. По оценкам Janus Henderson, с 2012 года объем выкупов вырос почти втрое (182%), тогда как объем программ дивидендов увеличился лишь на 54%. «Быстрый рост выкупов акций за последние три года, в частности, отражает высокие показатели прибыли и свободного денежного потока, а также готовность вознаграждать акционеров, не возлагая на них непредвиденных ожиданий в отношении дивидендов»,— отмечается в отчете УК.

В западной практике выплата высоких байбэков зачастую используется топ-менеджментом компаний для получения личных премий за рост цены акций и таких показателей, как прибыль на акцию. «Для программ обратного выкупа акций часто привлекается долговое финансирование, что увеличивает долговую нагрузку компаний. Тем не менее акционеры и топ-менеджмент получают свои доходы»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов. В связи с тем, что глобальная стоимость капитала в настоящее время выше, чем в прошлом году, возникает вопрос сохранения высоких выплат и в этом году. «Для компаний, генерирующих очень большие суммы наличных, таких как Apple или Alphabet, это не является важным фактором. Для других компаний, особенно в США, которые использовали заимствования для финансирования обратного выкупа, расчеты теперь будут гораздо более точно сбалансированы»,— считают в Janus Henderson.