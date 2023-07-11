Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Юань в июне

Рост ликвидности в юане сопровождался увеличением среднего размера сделки в основном режиме торгов валютами с поставкой «завтра». По оценке «Денег», по итогам июня средний размер сделки составил 2,48 млн руб., что на 7% выше показателя мая и почти на 40% выше конца минувшего года. За год показатель вырос более чем в два с половиной раза. За то же время вдвое выросло число заключенных сделок. В среднем за первый летний месяц совершено 44 тыс. сделок. Это вдвое больше, чем сделок с долларом. Увеличение среднего размера сделки свидетельствует о растущей активности в китайской валюте со стороны институциональных инвесторов и ИП, которые переходят во внешнеэкономической деятельности на юань.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...