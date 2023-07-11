Юань в июне

Рост ликвидности в юане сопровождался увеличением среднего размера сделки в основном режиме торгов валютами с поставкой «завтра». По оценке «Денег», по итогам июня средний размер сделки составил 2,48 млн руб., что на 7% выше показателя мая и почти на 40% выше конца минувшего года. За год показатель вырос более чем в два с половиной раза. За то же время вдвое выросло число заключенных сделок. В среднем за первый летний месяц совершено 44 тыс. сделок. Это вдвое больше, чем сделок с долларом. Увеличение среднего размера сделки свидетельствует о растущей активности в китайской валюте со стороны институциональных инвесторов и ИП, которые переходят во внешнеэкономической деятельности на юань.