Турецкая лира отличается нестабильностью курса на фоне низкой предсказуемости экономической политики, поэтому больше подходит для спекуляций, чем для долгосрочного хранения. В последние годы на фоне высокой инфляции ЦБ Турции под давлением власти воздерживался от ужесточения денежно-кредитной политики, что негативно сказывалось на курсе национальной валюты. За предыдущие десять лет курс лиры упал против доллара почти в четыре раза, ежегодно она теряла 25–80%. Этот год не стал исключением. 26 июня ее курс по отношению к доллару США впервые в истории превысил уровень 26 лир за доллар, что на 40% выше значения конца 2022 года, причем только за июнь курс вырос более чем на 25%.

Последнее движение курса вызвано неожиданным решением ЦБ Турции повысить ставку с 8,5% до 15%. Этот шаг оказался менее значительным, чем ожидали участники рынка. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, аналитики ждали подъема сразу до 20%. «Лира падает под влиянием местного валютного кризиса, искусственно заниженной ставки и высокой инфляции. Она дешевеет против доллара, но параллельно и против других валют, включая рубль»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. По его оценкам, курс лиры против рубля во втором полугодии снизится до 3,1 руб./TRY (30 июня — 3,43 руб./TRY).