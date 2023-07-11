Перспективы дружественных валют

«Деньги» попросили аналитиков дать прогнозы по динамике рубля против дружественных валют и факторам, которые будут определять их динамику. Для начала стоит разделить внутренние причины, которые будут влиять на курс рубля против остальных валют, и внешние, которые влияют на курсы этих валют в мире. В целом второе полугодие, как считают участники рынка, будет слабым для рубля. Виной тому низкие цены на нефть и сезонное ухудшение счета торговых операций. «Есть определенная перспектива стабилизации и разворота около 21 июля, когда ЦБ РФ может повысить ставку. Тем более что текущий слишком слабый рубль сам провоцирует повышение инфляционных рисков. Соответственно, регулятору необходимо усилить привлекательность рубля через более высокую доходность»,— считает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Важное значение для определения курса рубля против любой другой валюты имеет ее положение на внешнем рынке. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов обращает внимание, что «мягкие» валюты дружественных стран не имеют политических рисков, но у таких валют всегда есть риск неконтролируемого обвала из-за политических причин или ухудшения ситуации в экономике.