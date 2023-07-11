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Коммерсантъ FM
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Правила Карла Айкана

  • «Не лезьте ни к кому и не говорите, как им вести их бизнес»
  • «В жизни и в бизнесе есть два смертных греха. Первый — делать что-то поспешно, необдуманно. Второй — вообще ничего не делать»
  • «Я циник по отношению к корпоративной демократии и советам директоров»
  • «Когда вы ни перед кем не должны отчитываться, вендетта в качестве инвестиционной стратегии так же хороша, как любая другая стратегия»
  • «Некоторые люди становятся богатыми, изучая искусственный интеллект. Я делаю деньги, изучая естественную тупость»
  • «Когда большинство инвесторов, в том числе профессионалы, в чем-то согласны друг с другом, они обычно ошибаются»
  • «Я заработал столько денег, потому что система плоха, а не потому что я гений»
  • «Я должен быть на страже интересов акционеров, и я крупнейший акционер»
  • «Если хотите, чтобы у вас был друг, заведите собаку»

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