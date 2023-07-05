В Сургут 28 июля привезут мощи святого Георгия Победоносца

Ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца привезут в Сургут (ХМАО) 28 июля, где он будет пребывать два дня, говорится на сайте Ханты-Мансийской епархии.

Встреча святыни состоится 28 июля в 19.00 в Георгиевском храме, ее можно будет увидеть до 17.00 30 июля.

Мощи Георгия Победоносца возят по регионам России в рамках всероссийского молебна о Победе, который проходит по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Духовенство и миряне РПЦ будут молиться о военнослужащих Российской армии»,— говорится в сообщении епархии.

Ранее мощи святого Георгия Победоносца привозили в Екатеринбург. В честь этого события в Храме-на-Крови прошла литургия, которую возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и епископ Каменский и Камышловский Мефодий.

Дарья Башлыкова

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