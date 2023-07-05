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Реконструкцию Левобережных очистных сооружений в Воронеже начнут до конца 2023 года

До конца 2023 года в Воронеже начнут реконструкцию Левобережных очистных сооружений (ЛОС). Об этом сообщили в региональном департаменте ЖКХ и энергетики.

Для этого взявшее объекты ЛОС в 2022 году в концессию ООО «РВК-Воронеж» уже получило 600 млн руб. в виде займа Фонда национального благосостояния. Сейчас завершается выбор подрядчиков.

Всего в 2023–2024 годах на реконструкцию ЛОС планируется привлечь 1,3 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, остальное софинансирует «РВК-Воронеж».

Общая стоимость реконструкции оценивается в 3,8 млрд руб. Предполагается, что основные этапы завершат до конца 2025 года. Среди ключевых — строительство цеха механического обезвоживания осадка (запланировано на 2024-2025 годы), которое должно уменьшить неприятный запах, и модернизация систем водоснабжения. Также предусмотрены реконструкция воздуходувной станции, оснащение цеха механической очистки современной системой газоочистки, обновление другого оборудования.

В мае ООО «РВК-Воронеж» объявило конкурс по поиску подрядчика для строительства на ЛОС цеха механического обезвоживания осадка. Стоимость объекта оценивается в сумму свыше 550 млн руб.

В рамках концессии планируется как частичный вывод из эксплуатации отдельных очередей и их поэтапная реконструкция, так и строительство новых объектов, сообщали в «РВК-Воронеж». Всего за 49 лет концессии инвестиции должны составить «не менее» 12,9 млрд руб.

Левобережные очистные принимают на очистку порядка 30% стоков Воронежа. Ежегодно их объем доходит до 27,5 млн кубометров.

Владислава Вольберг

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