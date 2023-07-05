Объем выдачи микрозаймов в Свердловской области снизился на 13% — до 2,6 млрд рублей

В Свердловской области по итогам первого квартала 2023 года портфель микрозаймов составил 2,6 млрд руб., что на 13% ниже показателей 2022 года, сообщила на пресс-конференции начальник управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского ГУ Банка России Наталья Мокшина. По ее словам, более 60% всего портфеля приходится на займы, выданные бизнесу.

Как уточнила госпожа Мокшина, свердловские микрофинансовые кредитные организации (МФО) в первом квартале выдали 760 млн займов. Средняя сумма займа за год сократилась с 26 до 25 тыс. руб.

Количество самих МФО в регионе снизилось на 10%: две региональные организации ушли с рынка добровольно, одну исключил Банк России. Сейчас услуги микрофинансирования предоставляют 19 региональных организаций. Такую тенденцию Наталья Мокшина объясняет общей консолидацией рынка.

Ранее в ЦБ сообщали, что количество жалоб от жителей Свердловской области на МФО выросло на 41% в первом квартале 2023 года. Так, в Банк России от свердловчан поступило 311 жалоб. Их количество увеличилось из-за участившихся обращений потребителей, на имя которых мошенники оформили займы.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте