Shot: в Тюменской области силовики застрелили мужчину, который хотел взорвать нефтепровод

В Тюменской области силовики ликвидировали предполагаемого террориста, сообщает Telegram-канал Shot. По данным источника канала, предположительно, мужчина планировал взорвать нефтегазовый распределительный узел возле деревни Кукушки Исетского района.

Мужчину попытались задержать оперативники, но он оказал сопротивление и открыл по ним огонь из пистолета. При мужчине было обнаружено самодельное взрывное устройство и пистолет Макарова калибра 9 мм с полным боекомплектом. Сейчас устанавливается личность погибшего.

В региональной ФСБ данный инцидент пока не прокомментировали.

Накануне стало известно, что ФСБ в Тюмени задержала подозреваемого в пособничестве украинским спецслужбам. По их данным, мужчина пытался склонить офицера перейти вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ.

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