В Анапе осудили мужчину за разбойное нападение и попытку убийства знакомого

В Анапе осудили мужчину, напавшего с ножом на знакомого ради хищения 700 тыс. руб. и техники потерпевшего. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ходе заседания было установлено, что злоумышленник распивал спиртное со своим знакомым в частном доме в хуторе Усатова Балка 17 июня прошлого года. Правонарушитель узнал о крупной сумме денег на банковском счете приятеля и, воспользовавшись моментом, когда знакомый повернется к нему спиной, нанес потерпевшему несколько ударов ножом. После этого нападавший забрал телефон пострадавшего и, заметив, что тот еще жив, узнал пароль от личного банковского кабинета. Сняв деньги с карты пострадавшего правонарушитель забрал из дома еще один телефон, ноутбук, велосипед и скрылся с места преступления.

Раненный мужчина выжил и смог позвать на помощь. Прибывшие на место сотрудники скорой оказали мужчине необходимую медицинскую помощь. В отношении напавшего на него знакомого возбудили уголовное дело по предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (приготовление к убийству из корыстных побуждений, разбой с причинением тяжкого вреда здоровью, кража с причинением значительного ущерба).

«В судебном заседании Казанцев полностью признал вину и отказался от дачи показаний»,— говорится в сообщении.

Фигуранта признали виновным в совершенных преступлениях и назначили ему наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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