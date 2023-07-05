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Апелляцию на приговор казанскому стрелку рассмотрят в Нижнем Новгороде

В четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде поступило дело казанского стрелка Ильназа Галявиева, следует из судебной картотеки. Дата рассмотрения жалобы на пожизненный приговор осужденному пока не назначена.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В апреле Верховный суд Татарстана установил, что 21 мая Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии №175 и привел в действие взрывное устройство. Жертвами стали девять человек, в том числе семь детей.

Стрелок признан виновным в убийстве двух и более лиц общеопасным способом, изготовлении и хранении взрывчатки, а также уничтожении и повреждении чужого имущества. Ранее адвокат просил отправить Ильназа Галявиева на принудительное лечение.

Владимир Зубарев

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