Апелляцию на приговор казанскому стрелку рассмотрят в Нижнем Новгороде

В четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде поступило дело казанского стрелка Ильназа Галявиева, следует из судебной картотеки. Дата рассмотрения жалобы на пожизненный приговор осужденному пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В апреле Верховный суд Татарстана установил, что 21 мая Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии №175 и привел в действие взрывное устройство. Жертвами стали девять человек, в том числе семь детей.

Стрелок признан виновным в убийстве двух и более лиц общеопасным способом, изготовлении и хранении взрывчатки, а также уничтожении и повреждении чужого имущества. Ранее адвокат просил отправить Ильназа Галявиева на принудительное лечение.

Владимир Зубарев