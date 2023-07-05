Нижегородская область рассчитывает привлечь кредитные линии на 10 млрд рублей

Минфин Нижегородской области объявил 11 аукционов на привлечение возобновляемых кредитных линий с общим лимитом 10 млрд руб. Информация опубликована на портале госзакупок.

Регион планирует привлечь девять линий с лимитом по 1 млрд руб. и две линии с лимитом по 500 млн руб. По условиям, процентная ставка за пользование средствами не должна превышать 8,5%. Заявки на аукцион принимаются до 12 июля, итоги подведут 14 июля.

Кредитные линии нужны региону для финансирования дефицита бюджета, погашения долговых обязательств и пополнения остатков средств на счете.

Анастасия Еремина