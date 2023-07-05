Мэрия Воронежа исключила базу отдыха «Колос» из перечня объектов для передачи в концессию

Администрация Воронежа опубликовала постановление об исключении базы отдыха «Колос» из списка муниципальных объектов для передачи в концессию. Причины этого в постановлении не раскрываются.

Перечень состоит из почти 1,4 тыс. объектов. Большая часть из них — объекты горячего водоснабжения и трансформаторные подстанции. Также в список, к примеру, входит парк «Танаис» на улице Олеко Дундича: по данным мэрии, развитием объекта заинтересовались по меньшей мере два инвестора.

Сейчас «Колос» непригоден для использования. Турбаза находится на территории Кожевенного кордона в Железнодорожном районе, в лесном пригороде Воронежа.

Сона Кароян

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