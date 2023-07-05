В Новороссийске подтопило парковку жилого комплекса из-за прорыва системы полива

В Новороссийске жители сообщили о подтоплении парковки жилого комплекса «Черноморский» в 16-м микрорайоне из-за прорыва системы полива. Об этом сообщает МУП «Водоканал Новороссийска».

«В связи с данной утечкой было произведено технологическое отключение водоснабжения на группу домов компании "ПИК" до окончания аварийно-восстановительных работ»,— говорится в сообщении.

В настоящее время на улице Мурата Ахеджака идут подготовительные работы к разрытию и устранению утечки. На место прибыл исполняющий обязанности замглавы города Павел Сычев.

Анастасия Донскова

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