В Новороссийске из-за аварий порядка 25 тысяч человек остались в жару без воды

Порядка 25 тыс. жителей Новороссийска 5 июля останутся без воды из-за прорыва на магистральном водоводе «Неберджай» и повреждения водовода в Южном районе города, информирует МУП «Водоканал города Новороссийска».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Для выполнения аварийно-восстановительных работ с 09:00 до окончания работ выполнено технологическое отключение подачи воды населению в зону №3»,— говорится в сообщении.

Диаметр поврежденной трубы составляет 500 мм. В настоящий момент специалисты водоканала приступили к разрытию проезжей части на ул. Мира — Портовая для устранения утечки.

В зону водоснабжения №3 входят дома на проспекте Ленина, а также поликлиника №5; здания на Анапском шоссе, включая ТРК «Красная Площадь»; дома на улицах Мира, набережной Ад. Серебрякова, Портовой, Цедрика, Черняховского, Шиллеровской и т. д.

Кроме того, в связи с производством аварийно-восстановительных работ на водоводе диаметром 300 мм на ул. Мурата Ахеджака, 3 с 10 утра и до окончания работ будет выполнено технологическое отключение подачи воды в зону №27а, где проживает 1,3 тыс. человек.

На время производства работ будет организован подвоз воды автоцистернами по заявкам населения. Чрезвычайная ситуация не прогнозируется.

Месяцем ранее в Новороссийске из-за аварии на магистральном водоводе произошло отключение водоснабжения в 17 зонах обеспечения ресурсом — более чем на 30 улицах.

Наталья Решетняк

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