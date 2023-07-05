По делу о госизмене ФСБ задержала в Екатеринбурге 39-летнего уроженца Украины

В Екатеринбурге Федеральная служба безопасности (ФСБ) по делу о госизмене задержала 39-летнего гражданина РФ, уроженца Украины, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. По данным спецслужбы, мужчина перечислял деньги на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (Государственная измена). Максимальное наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.

«Спецслужбой установлено, что в условиях проведения специальной военной операции 39-летний мужчина осуществил переводы денежных средств на банковский счет, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ, и совершил конкретные действия, направленные на приобретение в интересах артиллерийских подразделений противника оборудования спутниковой связи, предназначенного для организации передачи координат расположения Вооруженных Сил РФ»,— рассказали в пресс-службе ФСБ.

Мужчину задержали при попытке пересечения границы России в аэропорту Кольцово. Отмечается, что мужчина проживал за рубежом. Сейчас мужчина находится под стражей.

Накануне стало известно, что ФСБ в Тюмени также задержала подозреваемого в пособничестве украинским спецслужбам. По их данным, мужчина пытался склонить офицера перейти вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ.

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