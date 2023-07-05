Кубань заняла пятое место в рейтинге инвестпривлекательности регионов РФ

Краснодарский край занял пятую позицию в рейтинге инвестиционной привлекательности для бизнеса регионов России. Об этом говорится в исследовании аналитиков электронной торговой площадки «ТендерПро».

На долю Кубани пришлось 2,9% инвестиционных проектов в РФ. На первом месте Москва и Московская область (19,8%). Далее следуют Санкт-Петербург и Ленобласть (7,3%). На третьей позиции — Свердловская область (3,9%).

Среди регионов Южного федерального округа край занимает первое место. На его долю приходится 42,7% инвестпроектов, реализуемых в ЮФО. По большей части в южных регионах в период января 2022 года — июня 2023 года запускались проекты в сферах АПК (29,1% от всех объектов), жилищного строительства и промышленности (19,1%), а также коммерческой недвижимости (16,4%).

Аналитики отмечают, что за последние полгода бизнес нарастил инвестиционную активность после спада в 2022 году. Тогда число инвестпроектов сократилось на 20% на фоне актуальных событий.

«Общая сумма инвестпроектов с 1 января по 30 июня 2023 года в Южном федеральном округе достигла 316,5 млрд руб.»,— говорится в сообщении.

В целом по России за первое полугодие 2023 года число активных инвестпроектов выросло в два раза (до 840 единиц) в сравнении с показателями прошлого года (372 единицы).

Анастасия Донскова

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