В Коляда-театре поставят «Фауста»

Пять новых постановок планирует представить екатеринбургский Коляда-театр в новом 20-м театральном сезоне, рассказал на своей странице «ВКонтакте» директор театра Николай Коляда.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Коляда-театр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди них «Фауст» Гете и «Вий» Гоголя, инсценировку к которому напишет сам господин Коляда. На 31 сентября и 3 декабря назначены премьеры «Бесприданницы» Островского и «Ночи игуаны» Уильямса.

Режиссер Иван Федчишин поставит спектакль «Аленький цветочек». «Этот спектакль будем играть на Новогодних колядках. Больше никому из молодых режиссеров не дам постановок в сезоне, мне самому надо, мне надо торопиться»,— пояснил господин Коляда.

Осенью Коляда-театр планирует гастроли в Салехарде (ЯНАО), Сосновом Бору (Ленинградская область), Сербии и Армении. Спектакль «Тарас Бульба» привезут на международный фестиваль-конкурс драматических театров «Камерата» в Челябинск, а «Стеклянный зверинец» — в Йошкар-Олу. С 13 января Коляда-театр проведет три недели на гастролях в Москве.

19-й сезон в Коляда-театре закончился 30 июня одновременно с XVI Международным фестивалем современной драматургии Коляда-Plays (гран-при получил театр «Доминанта»). 20-й сезон откроется 2 августа спектаклем «Сорочинская ярмарка».

Дарья Башлыкова

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