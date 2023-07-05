Мэра Москвы Сергея Собянина ждут на «Иннопроме» в Екатеринбурге

В международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге может принять участие мэр Москвы Сергей Собянин. На сайте мероприятия он указан в качестве приглашенного спикера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным telegram-канала «Не для протокола», на «Иннопроме» Сергей Собянин и Евгений Куйвашев заключат соглашение между Москвой и Свердловской областью о производстве квадрокоптеров для сельского хозяйства, тушения пожаров, геологической разведки и иных гражданских нужд.

Выставка «Иннопром-2023» пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Страной партнером станет Республика Беларусь. Сообщалось, что выставку посетят около 200 компаний из Республики Беларусь. В выставочном центре будут представлены актуальные технологии в области автоматизации производственных процессов, производства компонентов, транспортного машиностроения, технологий для городов.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что выставку посетит премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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