Бывший тренер «Краснодара» Фарке возглавил английский «Лидс»

Бывший тренер футбольной команды «Краснодар» Даниэль Фарке возглавил английский клуб «Лидс». Об этом сообщила пресс-служба «павлинов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба футбольного клуба «Лидс» Фото: пресс-служба футбольного клуба «Лидс»

«Его первый матч в чемпионате в качестве тренера клуба состоится в воскресенье, 6 августа, когда "Лидс" примет "Кардифф Сити" в первой игре кампании Sky Bet Championship на "Элланд Роуд"»,— говорится в сообщении.

Контракт Фарке заключен на четыре года.

Немецкий тренер возглавлял «Краснодар» в период с января по март прошлого года. Из-за зимнего перерыва «быки» не успели выступить под руководством Фарке ни в одной игре. Тренер покинул команду из-за начавшейся спецоперации на Украине.

Анастасия Донскова

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