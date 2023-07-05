В Югре суд ужесточил наказание торговцу алкоголем, от которого погибли четыре человека

Суд ужесточил наказание 52-летнему торговцу суррогатным алкоголем, от употребления которого в Ханты-Мансийском автономном округе скончались четыре человека. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что изначально его приговорили к принудительным работам со штрафом. Однако судебная коллегия по уголовным делам суда Югры, удовлетворив апелляционную жалобу гособвинения, принял решение отправить его в колонию на три года и шесть месяцев, а также оштрафовать на 150 тыс. руб.

По данным следствия, в ноябре-декабре 2021 года осужденный, который действовал группой лиц, перевез из Нижнего Тагила (Свердловская область) в Югру поддельную спиртосодержащую продукцию. Затем он начал продавать алкоголь жителям округа, в результате чего четыре человека погибли, а еще двух югорчан удалось спасти врачам.

После этого торговца алкоголем задержали, возбудив в отношении него уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1, ч. 3 ст. 238 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции совершенные в крупном размере, а также сбыт такой продукции, повлекшей смерть более двух лиц).

Напомним, в конце 2022 года суд в Пыть-Яхе (ХМАО) приговорил к пяти годам шести месяцам колонии 38-летнего жителя Омск, продававшего алкоголь, от употребления которого скончались четыре человека.

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