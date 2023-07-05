В результате обстрела курского поселка Теткино сильно пострадала школа

Под очередной обстрел украинских силовиков попал поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Всего насчитали 12 прилетов. Пострадавших нет. Сильные повреждения получила школа №2»,— рассказал глава региона в своем telegram-канале.

По его словам, к восстановлению планируется приступить в ближайшее время. Также пострадал один дом, отметил губернатор: «Обязательно поможем владельцам».

Что происходит в Черноземье 5 июля в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин