Белгородский город Валуйки попал под огонь «Градов» и беспилотников; ранена женщина, пострадали восемь домовладений

Украинские силовики обстреляли город Валуйки Белгородской области. Сработала система ПВО, но разрушений на земле избежать не удалось, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей»,— сначала сообщил глава региона в своем telegram-канале. Однако позднее он уточнил, что обстрел продолжался больше часа, и появилась пострадавшая: женщина с осколочными ранениями грудной клетки была доставлена в Валуйскую ЦРБ.

«Система ПВО сбила три цели на подлете к городу и один БПЛА. Еще 12 снарядов из РСЗО “Град” были выпущены по частному жилому сектору»,— рассказал губернатор.

По предварительным данным, повреждения по итогам обстрела зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях. Также повреждена линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы находятся на месте.

Олег Мухин

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